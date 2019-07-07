بعد 3 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصرين إجراميين -سبق اتهامهما في 10 قضايا "سرقة") كونا تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما (3 هاتف محمول) "مجهولين المصدر".
بمناقشة المتهمين عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبي جرائم السرقة من خلال تكثيف المرور بدوائر المراكز والأقسام.
تم اتخاذ الإجراءات
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