محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
شهدت قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تواجدًا إعلاميًا مكثفاً؛ لتغطية جلسة الحكم على المتهمين بـ"التخابر مع دولة أجنبية".
ومن المقرر أن يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت تجري المحاكمة بجلسات سرية بدءًا من شهر يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية.
كانت هذه تفاصيل خبر حضور إعلامي مكثف في جلسة الحكم على المتهمين بقضية "التخابر مع دولة أجنبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.