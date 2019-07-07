حضور إعلامي مكثف في جلسة الحكم على المتهمين بقضية "التخابر مع دولة أجنبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهدت قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تواجدًا إعلاميًا مكثفاً؛ لتغطية جلسة الحكم على المتهمين بـ"التخابر مع دولة أجنبية".

ومن المقرر أن يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت تجري المحاكمة بجلسات سرية بدءًا من شهر يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية.