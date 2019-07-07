خلال 24 ساعة.. ضبط 6769 مخالفة مرورية و18 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

تمكنت الحملات خلال 24ساعة، بمختلف محافظات الجمهورية، من ضبط 6769 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2541 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

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وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 18 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.