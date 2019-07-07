100 نائب يطالبون رئيس الوزراء بتثبيت عمال التشجير والتقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي: تقدم 100 نائب من أعضاء مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتثبيت عمال التشجير والتقاوي. وقالت المذكرة إن رئيس الوزراء كان قد وعد النائب مصطفي بكري باستعداد الحكومة لرفع مكافآتهم إلى الحد الأدنى للأجور. Advertisements واستقبل وزير شؤون مجلس النواب، اليوم الأحد، وفدًا من العاملين بالتشجير برئاسة إبراهيم عبداللطيف وبحضور النائب مصطفي بكري، حيث جري تسليمه شكوى العاملين. ​

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