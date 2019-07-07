نقيب الفلاحين: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية "مفتاح خير" للقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، سوف ينعش الاقتصاد الزراعي المصري ويقوي التنمية الزراعية المصرية بوتيرة متسرعة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد فائضًا بمعظم الخضروات والفواكة بعد نجاح جهاز الخدمة الوطنية في مشروع الصوب الزراعية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن اليوم الأحد، سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، وذلك خلال رئاسته لانعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر.

وأضاف "أبوصدام"، فى بيان اليوم، أن تفعيل هذه الاتفاقية تعد من أهم النجاحات المصرية الحالية التي تحسب للرئيس السيسي، بعد سنوات من معاناة القارة الأفريقية من تدني العلاقات التجارية.

وواصل: "هذه الاتفاقية ستكون مفتاح الخير لكل الأفارقة".