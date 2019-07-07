السيسي يصدر قانون ربط موازنة الصندوق تغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون ربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السرع، للعام المالي الجديد. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط قانون موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، للعام المالي الجديد، والتي قدرت بـ145 مليون و145 ألف جنيه.

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