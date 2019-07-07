1000 جنيه مكافأة للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر لدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه للعاملين بفرع القاهرة والأقاليم، تصرف قبل العيد.
وقال رئيس الجامعة، إن المكافاة تأتي ضمن دعم العاملين بعد انتهاء العام الدراسي، وبالتوازي مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر باليمن والأمان والخير والازدهار.
وأشار إلى أن المكافأة بهدف التيسير على العاملين، وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، في هذه المناسبة الجليلة، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة.
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