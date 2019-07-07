محافظة القاهرة: إحالة 21 سائقًا للنيابة خالفوا تعريفة المواصلات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة التزام جميع السائقين لسيارات نقل الركاب للأقاليم أو السرفيس الداخلي بالقاهرة بالتعريفة المقررة والتي تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف العامة.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الأحد، إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم المتابعة على مدار اليوم لجميع مواقف السيارات ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والتي تعمل بشكل طبيعي وعدم وجود أي عوائق بها.

وأشار المحافظ، إلى أن غرفة عمليات المحافظة رصدت 21 مخالفة لسائقين سرفيس قاموا بزيادة تعريفة الركوب على المواطنين عن المقررة وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg وخدمة الواتس أب على رقم (01205734449) لقيام بعض السائقين بزيادة الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها.