أخبار مصر | عاجل.. البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية من حيث المبدأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية من حيث المبدأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، وبشكل يضمن تحقيقها لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

