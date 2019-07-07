أخبار مصر | 23 يوليو.. سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 يوليو.. سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه تقرر سفر أول افواج حجاج الجمعيات الاهلية يوم 23 يوليو الجارى على أن يكون سفر آخر الافواج يوم 4 أغسطس القادم.

ووجهت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الاهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فى المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعه عن حالة الحجاج.

وصرح أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية، أن الوزارة بدأت في إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية والتي ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية بالسعودية لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات والتى من المقرر سفر أول أفواجها يوم 23 يوليو لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثاني وسيتولى سفر باقي الأفواج الى المدينة حتى يوم 29يوليو وسيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة إعتباراً من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.

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وأكد أيمن عبدالموجود إلى أنه سيتم تسليم جوازات السفر للحجاج فور صدور التأشيرات وسيتم توزيعها من خلال مديريات التضامن الإجتماعي بالمحافظات كما تم توفير ملابس إحرام للرجال مطبوع عليها علم جمهورية مصر العربية واسم الوزارة وكذلك أسدال للسيدات، سيتم توزيعها مع جوازات السفر للحجاج.

هذا وسيبدأ مكتب شركة مصر للطيران المتواجد في مقر وزارة التضامن الإجتماعي المخصص لحجاج الجمعيات في إصدار تذاكر الطيران إعتباراً من الأسبوع القادم وفقاً لمواعيد سفر كل فوج.

الجدير بالإشارة إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي قامت بإصدار قرار بتشكيل بعثة حج وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات وقد وجهت البعثة بالسفر قبل وصول الحجاج للأراضي السعودية لمراجعة الإستعدادات وإستقبال الحجاج وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم مع توفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لإستعمالها للمرضي وكبار السن كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة.