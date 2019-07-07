أخبار مصر | وزيرة البيئة: هناك إجراءات تتخذها الوزراء للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: هناك إجراءات تتخذها الوزراء للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن الآثار التي وصفها بـ"الكارثية" لاستخدام الأكياس البلاستيكية في نقل وتداول الأطعمة حفاظًا على صحة المواطنين.

وطالب رئيس اللجنة، وزارة البيئة بتكثيف الجهود للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، لاسيما لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة فى ذات الوقت، واستبدالها بالأكياس الصديقة للبيئة أو العودة إلى استخدام الأكياس الورقية، وذلك فى ضوء مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضا البلتاجى فى هذا الشأن، مُشيرًا إلى أن إمكانية العودة إلى استخدام الأكياس المصنوعة من الورق، والتي كانت تستخدم قديمًا في اللحمة، مشددًا على أهمية التوعية بين المواطنين على مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية.

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وقالت وزيرة البيئة إن هناك إجراءات تتخذها الوزراء للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك بعد دراسات أُجريت حول سوق إنتاج هذه الأكياس وحجم الإستهلاك، وفى مقدمتها المبادرة التى بدأت مع إحدى سلاسل المحلات الكبرى "الهايبر ماركت" بتغير الشكل التقلدي للأكياس البلاستيك واستخدام أخرى قابلة للتحلل أو "صديقة للبيئة".

وأضافت وزيرة البيئة، أنها بدأت العمل على سلاسل المحلات لاسيما وأن الدراسات التى أجريت كشفت عن أن "الهايبرات" الأكثر استخداما للأكياس البلاستيك يليها السوبر ماركيت العادية ثم بائعى الخضار والفاكهة، كما كشفت الدراسات أن القاهرة هى المحافظة الأعلى من حيث استخدام هذه الاكياس، مُشيرة إلى عمل الوزارة أيضا مع المجتمع المدني للحد من استخدام الاكياس البلاستيك، مشيرة إلى الخطوة المتخذة في مدينة الغردقة بمنع استخدام البلاستيك اعتبارا من أول شهر يونيو الماضى، والتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك على النظام البيئى بها.

وأوضحت أنه يتم التنسيق حاليًا مع الجهات المعنية، ومنها هيئة المواصفات والجودة لعمل (أكواد) لنوع البلاستيك، بالإضافة إلى أن الوزارة تنوي أيضا التعاون مع عدد من الجهات ومنها وزارات الصحة والصناعة والمالية لتحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة فى هذا الشأن، ولفتت إلى مخاطر الأكياس البلاسكتية المنتشرة على الهواء أثناء حرقها في مقالب القمامة لكونها لا تتحلل، بالإضافة إلى تأثيرها على مواسير الصرف الصحى حال دخولها إليها، جنبًا إلى جنب تأثيرها علي النباتات والكائنات البحرية التى قد تؤدى إلى وفاتها نتيجة إلقاء المواطنين لها فى البحار، موضحة أن الأكياس ذات السمك الخفيف هى الأعلى خطورة.