أخبار مصر | "عكاظ": الرهان على الورق الخسران أضحى إحترافا لدى قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عكاظ": الرهان على الورق الخسران أضحى إحترافا لدى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة عكاظ السعودية، أن الرهان على «الورق الخسران» أضحى احترافاً لدى مسؤولي «تنظيم الحمدين» وأزلامهم .

وأشارت الصحيفة في عددها اليوم إلى أنه الخسارات المتوالية التي تلقاها التنظيم غير مرة خلال رهانه على الذراع الإعلامية الرياضية لقناة الجزيرة (beIN) والخسارات المتوالية التي يتلقاها التنظيم القطري، حتى أصبحت خسارة القضايا بنسبة مخاطرة عالية لا تشكل فارقاً لهم بعد أن تبلدت أحاسيسهم تجاهها.

وأضافت "الخسارات عابرة القارات للقطريين التي تلقاها تنظيم الحمدين من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بعد رفضها شكاوى الشركة القطرية ضد الشركة الناقلة كومكاست، ودفع «beIN» في الـ4 من يوليو أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي لشركة «سيليفيجن» أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، ورفض المحكمة المدنية في باريس الادعاءات الباطلة لمجموعة «beIN» ضد عربسات، وتغريم المجموعة 400 ملايين جنيه (22 مليون دولار) في دعوى رفعها جهاز حماية المنافسة المصري" .

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وألزمت محكمة لندن في محاكم مركز دبي المالي العالمي «قنوات بي إن سبورت» القطرية، بدفع تعويضات تزيد على 30 مليون ريال لصالح شركة «سيليفيجن» السعودية.

ويمثل هذا الحكم القضائي أحد حلقات فشل القنوات الرياضية القطرية التي وقعت مخالفات قانونية جسيمة في السوق السعودية، منها خروقات نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها وتجاوزات نظامية أخرى.

ويأتي هذا الحكم القضائي الملزم بعد أسابيع قليلة من حكم المحكمة الفرنسية ضد شبكة القنوات القطرية لصالح منظمة عربسات، الأمر الذي يؤكد بطلان كافة الادعاءات التي تحاول الشبكة القطرية تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي.