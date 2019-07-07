أخبار مصر | أمين سر "نقل النواب" يسأل مُمثل "هيئة الطرق" عن الإيرادات.. والأخير:"لا إله الا الله"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين سر "نقل النواب" يسأل مُمثل "هيئة الطرق" عن الإيرادات.. والأخير:"لا إله الا الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة ملف سوء حالة عدد من الطرق وتأخر الصيانة لهذه الطرق، بحضور سامي فرج ممثل هيئة الطرق والكباري، وأيمن مختار سكرتير محافظة المنوفية.

من جانبه، قال النائب وحيد قرقر: "المشروعات القومية على راسنا، ولكن دى حياة المواطنين كل يوم، الطرق القديمة أهم"، فعقب النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة بتوصية بعدم البدء فى مشروعات حديثه لحين الانتهاء من القديم، ليرد النائب محمد بدوى دسوقى: "مش معقول واحد فاتحين بطنه نسيبه ونفتح بطن واحد جديد".

ووجه النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، لممثل الهيئة حديثه، قائلا: "أنت لم تحترم اللجنة فى ردك، طلبنا خطة الصيانة فى طريق، جالنا طريق آخر، أنا حاسس إنى بسمع حواديت"، فسأل النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة عن حجم إيرادات الهيئة، فرد ممثل الهيئة: "لا إله الا الله".