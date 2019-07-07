أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن رسوب عدد كبير من الطلاب في الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن رسوب عدد كبير من الطلاب في الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن رسوب عدد كبير من الطلاب بسبب عدم قدرتهم على الدخول إلى نظام الامتحانات على التابلت.

وقالت فايقة، إنها تعتمد منظومة التعليم الجديدة التي يسعى وزير التربية والتعليم لتطبيقها بمساعدة أجهزة الدولة ووزارة الاتصالات بشكل أساسي على التابلت، حيث توجد المناهج وكذلك يمتحن الطالب، كما يعتمد على استخدام سيستم حديث بناء عليه يتم اختبار الطلاب واجراء الامتحانات وتقييم الطالب، مُشيرة إلى أنه أثناء تأدية الطلاب امتحانات الثانوية العامة، شهدت الامتحانات انقطاع خدمة الإنترنت وفشل محاولات الدخول لسيستم التابلت بما أربك أوليا الأمور والطلاب.

وأكدت أن عدم قدرة وزارة التعليم على تطبيق منظومة التابلت في الامتحانات بشكل كامل تسببت في العديد من الأزمات للطلاب وأسرهم، حيث لاقى العديد من الطلاب صعوبة وصول للسيستم الامتحان على مدار يومين متتاليين، ونوهت إلى ان وزارة التربية والتعليم لم تحاول حل الأزمات التي لاحقت الطلاب بسبب السيستم، فبعض الطلبة لم يستطيعوا الوصول إلى الامتحانات عبر السيستم، وتابعت: "ما زاد الامر تعقيدا تأخر وصول الامتحان الورقي مما تسبب معه ضغط نفسي للطلاب، مما سبب رسوبهم في الامتحان، بأعداد كبيرة"، مؤكدة أنه تسبب انقطاع الخدمة ايضا حصول الطلاب على أكثر من كود للامتحان، مما زاد الامر تعقيدا وأتي باثار سلبية على الطالب.

وتابعت: "قيام وزارة التربية والتعليم بالاعلان وتطبيق منظومة جديدة دون الاستعداد لها تسبب في الكثير من المشاكل والأزمات التي تحدث حاليًا بما يتطلب إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمات ومنها سقوط عدد كبير من الطلاب بسبب عدم القدرة على الدخول إلى الامتحان والضغط النفسي الذي لاحق ذلك".