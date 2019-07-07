أخبار مصر | حزب الحرية ينظم مؤتمر لإطلاق حملة "دوائي" بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية ينظم مؤتمر لإطلاق حملة "دوائي" بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية المصرى برئاسة الدكتورة جيهان البيومي، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، مؤتمر لإطلاق حملة دوائي بمحافظة الفيوم، تحت عنوان 'صحتك بين ايديك'والتى بدأت فاعلياتها فى القليوبية.

وقالت البيومي في تصريحات صحفية، إن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بالاحتياطات الواجب مراعاتها كى يكون الدواء فعال، وكيف يتم استخدامه بشكل صحيح وطرق الوقاية التي تساعد على تفعيل الدواء، مُشيرة إلى أن الحملة لن تتوقف عند محافظة بعينها وانما ستجوب اغلب المحافظات، من اجل توعية المواطنين وتثقيفهم من خلال الحملة.

حضر المؤتمر، محمد فؤاد، امين الحزب بالمحافظة، علياء الوزير، مساعد امين المرأة، الدكتور عماد حمدى استاذ معهد الاورام، والدكتورة رشا جمعه نائب مدير إدارة الطب الحر بالفيوم، والدكتور اسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطرين.