أخبار مصر | وكيل "النواب" يطالب بمحاسبة اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالاستقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "النواب" يطالب بمحاسبة اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن غضبه من خروج مصر من بطولة كأس الأمم من دور الـ 16 قائلا:"حذرت في الوقت السابق من فساد الرياضة وخاصة اتحاد الكرة المصري بعد النتائج المخيبة والفضيحة التي حدثت في روسيا 2018 وطالبت من خلال مجلس النواب بإستقالة اتحاد الكرة وهو ما لم يحدث، وعدم المحاسبة هو ما اوصلنا لتلك النتائج في بطولة أفريقيا 2019، مطالبًا بضرورة محاسبة اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالإستقالة".

وأضاف "وهدان"، أنه الآن يتكرر الفشل والفساد من أعضاء الجبلاية لذلك لأبد هذه المرة من محاسبة حقيقة عن كل الفشل وعن حالة الحزن التي تعرض لها الشعب المصري، وعن الإخفاق في كل شيء سواء في اختيار المدرب وحصوله على أعلى راتب في أفريقيا - ب 106 الف دولار أي ما يعادل مليون و700 ألف جينه مصري شهريا -و في المجاملات لبعض اللاعبين أو فيما حدث داخل معسكر المنتخب واستبعاد اللاعب عمرو وردة ورجوعه مرة أخرى.

وشدد "وكيل النواب" على أن المسئولين من الدولة عن الرياضة المصرية عليهم دور كبير في كشف فساد قطاع الرياضة، من خلال تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة فهم ليس أعلى من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذي تقدم للمحاكمة في بلده سويسرا، مضيفا أن محاسبة هؤلاء هو من أجل إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية.