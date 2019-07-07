أخبار مصر | البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة مقدمة من النواب.

وتشمل قائمة طلبات المناقشة، طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية فى مصر، وكذلك طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير أداء الخدمات الصحية، بالإضافة إلى طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن وضع خريطة زراعية تساعد فى توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، وكذلك طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة، بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وكذلك طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة، بشأن تشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.