أخبار مصر | التضامن تعلن عن وظائف خالية

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن عدد من الوظائف الخالية، وفيما يلى نعرض الوظائف وشروط وكيفية التقديم.

1- الوظيفة: مدير حالة

مكان العمل: محافظة الشرقية - إدارات التضامن الاجتماعي (يقتصر التقديم على سكان محافظة الشرقية)

بداية التقديم: 4 يوليو

آخر موعد للتقديم: 11 يوليو

نبذة عن المشروع:

في إطار خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف- مصر" لإيجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم ورفاهيتهم؛ تسعى كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة يونيسف في مصر لاستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات، وتحسين النظم والخدمات التي تستهدف الأطفال مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقراً، ولذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع اليونيسف لتعزيز نظام الرعاية للأطفال دون رعاية مناسبة ودعم منهجية إدارة الحالة في خدماتها وتنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات على الصعيدين الوطني والمحلي.

المهام الوظيفية:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

- وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

- الإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

- التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية (الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى والتأهيل).

- تلقى الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- التنسيق مع مشرفي الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لتقديم الخدمات للأسر التي لديها أطفال في خطر.

- إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

- زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة (طبقا لخطة التأهيل) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل

- إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل

- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

- التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيزالرصد والتوثيق

- تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات

- ادخال بيانات الحالة الكترونياً للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف.

شروط التقدم:

- مؤهل جامعي اجتماعي عالي في مجال العلوم الاجتماعية (يفضل خريجي آداب اجتماع / الخدمة الاجتماعية)

- الالمام باستخدام برامج الحاسب الآلي

- لا يقل السن عن ٢٥ عاما ولا يزيد عن 45 عام

- التفرغ التام

- القدرة على تنفيذ دراسات حالة ميدانية وأسرية

- القدرة على تنفيذ أبحاث شارع ميدانية

- القدرة على التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر

- قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة

- قدرة على فهم وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.

- القدرة على وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها

كيفية التقديم:

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] مع ذكر اسم وظيفة مدير حالة بمحافظة الشرقية بعنوان الإيميل.

٢- إعلان عن وظيفة "مدير حالة" للأطفال فى خطر المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية بمحافظة شمال سيناء

الوظيفة: مدير حالة

العدد المطلوب: 14 موظف

مكان العمل: محافظة شمال سيناء - إدارات التضامن الاجتماعي (يقتصر التقديم على سكان محافظة شمال سيناء)

بداية التقديم: 4 يوليو

آخر موعد للتقديم: 11 يوليو

المهام الوظيفية:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

- وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

- الإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

- التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية (الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والتأهيل).

- تلقي الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- التنسيق مع مشرفي الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لتقديم الخدمات للأسر التي لديها أطفال في خطر.

- إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

- زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة (طبقا لخطة التأهيل) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل.

- إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل.

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- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

- التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيز الرصد والتوثيق

- تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات

- إدخال بيانات الحالة إلكترونياً للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف.

شروط التقدم:

- مؤهل جامعي اجتماعي عالي في مجال العلوم الاجتماعية (فضل خريجي اداب اجتماع / الخدمة الاجتماعية)

- الإلمام باستخدام برامج الحاسوب

- لا يقل السن عن ٢٥ عاما ولا يزيد عن 45 عاما

- التفرغ التام

- القدرة على تنفيذ دراسات حالة ميدانية وأسرية

- القدرة على تنفيذ أبحاث شارع ميدانية

- القدرة على التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر

- قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة

- قدرة على فهم وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.

- القدرة على وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها.

كيفية التقديم:

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] مع ذكر اسم وظيفة مدير حالة بعنوان الإيميل.

٣- إعلان عن وظيفة "أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي"

للأطفال فى خطر المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية

الوظيفة: أخصائي نفسي و أخصائي اجتماعي

مكان العمل: محافظة شمال سيناء - إدارات التضامن الاجتماعي (يقتصر التقديم على سكان محافظة شمال سيناء)

بداية التقديم: 4 يوليو

آخر موعد للتقديم: 11 يوليو

نبذة عن المشروع:

في إطار خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف- مصر" لإيجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم ورفاهيتهم، تسعى كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة يونيسف في مصر لاستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات، وتحسين النظم والخدمات التي تستهدف الأطفال مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقراً، ولذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع اليونيسف لتعزيز نظام الرعاية للأطفال دون رعاية مناسبة ودعم منهجية إدارة الحالة في خدماتها وتنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات على الصعيدين الوطني والمحلي.

المهام والمسئوليات

- الفحص والإرشاد النفسي والاستشارات النفسية

- تنفيذ الاختبارات النفسية التي يحتاجها الطفل ووضع مؤشرات تتعلق بها

- التدخل العلمي (التشخيص والعلاج (

- إجراء البحوث الميدانية عند الحاجة

- المشاركة في وضع خطة العمل مع الفريق الاجتماعي

- الفحص والإرشاد النفسي والاستشارات النفسية

- كتابة التقرير النفسي.

- عرض التقرير وضم التقرير لملف الطفل.

- إعداد التقارير الدورية عن عمله.

- تنفيذ برامج تعديل سلوك على شكل جلسات إرشادية مثل (القلق – الخجل – العنف – الانطواء – الكذب ... الخ).

- تتبع حالات بأماكن تنفيذ خطة التأهيل وتقديم الخدمات

- أعمال التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي

- المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات العاملة في نفس المجال بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات لتيسير حالات الإحالة.

شروط التقدم

- مؤهل جامعي نفسي/ اجتماعي (يفضل خريجي آداب علم نفس/ علم اجتماع).

- الإلمام باستخدام برامج الحاسوب

- لا يقل السن عن 25 عام ولا يزيد عن ٤٠ عام

- التفرغ التام

- قدرة على إجراء البحوث والاختبارات النفسية

- القدرة على تنفيذ أنشطة تعديل السلوك

- قدرة على كتابة التقارير

- قدرة على العمل مع فريق

- معرفة وافية ببرامج التأهيل وإعادة الدمج

- معرفة وافية بالقوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل

- القدرة على تنفيذ وإدارة الجلسات النفسية والتشخيص

كيفية التقديم:

- يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] مع ذكر اسم وظيفة أخصائى نفسي أو أخصائي اجتماعي بعنوان الإيميل.