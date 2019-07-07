مصر | الحماية المدنية تنفذ عاملا بعد غرق عوامة "جولدز جيم" في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تنفذ عاملا بعد غرق عوامة "جولدز جيم" في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من إنقاذ شخص، بعد غرف عوامة "جولدز جيم"، وانتشال العوامة قبل غرقها بالكامل، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بغرف عوامة "جولدز جيم، بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطابق الأرضي بالعوامة وشخص كان بداخلها، وتمكنت القوات من إنقاذه، وإنتشال العوامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.