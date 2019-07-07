مصر | الحبس سنتين لـ9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية، بالحبس سنتين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، ومنتصر علي، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات، وخطفه لطلب فدية.