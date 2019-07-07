مصر | 15 سنة ومؤبد.. الحكم على المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 سنة ومؤبد.. الحكم على المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة علاء علي، بالسجن المشدد 15 سنة غرامة 500 ألف جنيه، ثانيًا معاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه؛ لإدانتهم في قضية "التخابر مع دولة أجنبية".

وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقرص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف المخبارات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.