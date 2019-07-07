مصر | وزير العدل يزور النيابة الإدارية لتهنئة المستشار عصام المنشاوي برئاستها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يزور النيابة الإدارية لتهنئة المستشار عصام المنشاوي برئاستها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأحد، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

وقد أعرب المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية من ناحيته عن بالغ شكره لزيارة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل وبالغ تقديره لما يبذله في دعم الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه حرص المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل على التأكيد على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة كهيئة قضائية مستقلة.