مصر | حبس موظف بحي مصر القديمة ومساعده ومقاول الهدم لتقاضيهم رشوة 20 ألف جنيه

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أصدرت النيابة العامة لحوادث جنوب القاهرة الكلية، قرارا بحبس موظف بحي مصر القديمة، إزالة، ومساعده ومقاول الهدم؛ لتقاضيهم رشوة مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي الرقابة الإدارية، بلاغا من أصحاب الورش بمنطقة المدابغ تفيد بعرض موظف بالحي ومقاول هدم بسرعة إزالة الورش الخاصة بهم مقابل مبالغ مالية، وبالاتفاق مع الأجهزة الرقابية تم مجاراتهم وضبطهم بتقاضي رشوة مالية ٢٠ ألف جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.