مصر | "الداخلية" تضبط مرتكبي إطلاق النيران على شخصين بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط مرتكبي إطلاق النيران على شخصين بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة بوصول (محامى - سن 35 مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالصدر، توفى عقب وصوله المستشفى"، محامى - مقيم بدائرة القسم "مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيمن").

وبسؤال المصاب قرر بأنه حال قيادته سيارته وبرفقته المجنى عليه بأحد الشوارع بدائرة القسم، شاهدا سيارة سبق إستخدامها فى سرقة مكتب المحاماه الخاص به الكائن بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، فقام والمجنى عليه بالترجل من سيارته والإمساك بقائد السيارة وحاولا تقييده، وحال تجمع الأهالى تمكن من الإفلات منهما تاركًا سيارته وعاد مرة أخرى وبرفقته شخص آخر وأطلق الأول أعيرة من فرد خرطوش فأودى بحياة زميله وأحدث إصابته وهربا بالسيارة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما كلًا من:

1. ( سن 36، صاحب مكتبة مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح أبيض" آخرهما القضية رقم 8994 2015 إدارى قسم أول شبرا الخيمة "مالك السيارة المستخدمة فى واقعة السرقة" ).

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2. شقيق الأول ( سن 38 - مسجل جنائى مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى 13 قضية "مخدرات، سلاح نارى، سلاح أبيض، سرقة تعدى على موظف" آخرهم القضية رقم 14828 2017 جنح قسم أول شبرا الخيمة "سرقة").

وتحديد مكان إختبائهما بمسكن أحد أقاربهما بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن السيارة وبداخلها الأسلحة المستخدمة (فرد خرطوش - طبنجة صوت معدلة ) و3 شاشات تليفزيون، وأضافا بأن الشاشات من متحصلات وقائع سرقات أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.