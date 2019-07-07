مصر | شاهد.. إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية من منافذ كلنا واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية من منافذ كلنا واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فاعليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكزبأسعار مخفضة عنمثيلاتها بالأسواق.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائيةمن خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وواصلت كافة مديريات الأمن المشاركة فى فاعليات المُبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك– تويتر" عبر شبكة الإنترنت) المخصصة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا في كافة المحافظات، وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.