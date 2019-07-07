مصر | النيابة تستمع لأقوال مجري التحريات في واقعة قتل سائق لربة منزل بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال مجري التحريات في واقعة قتل سائق لربة منزل بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باستدعاء ضابط المباحث الذي قاما بالتحريات للاستماع الي اقواله في واقعة اتهام سائق بقتل سيدة وتقطيع جثتها بالمعادى، بسبب خلافات ماليه، تمهيدا لإحالته الي محكمة الجنايات وإرفاق اقواله بملف القضية.

كشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليها، عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية بالجسد، وتبين أن السيدة في العقد الخامس من العمر، وأن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الخنق، حيث تبين آثار زرقان حول الرقبة وتم التحفظ على بطانية كانت الجثة ملفوفة بها، ونقلها إلى مشرحة زينهم وأمرت بالتحفظ على الجثة وندب خبراء الطب الشرعي، والتشريح وإعداد تقرير شامل حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما كلفت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث وإعداد تقرير بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مجهولة في العقد السادس خلف شركة شهيرة لشبكات المحمول بمنطقة زهراء المعادي.

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وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حيث أكد أنه بارتكب الجريمة بدافع الغيرة، وكشف عن ارتباطه بعلاقته عاطفية بالمجني عليها قبل الواقعه بشهر ونصف وأنه تزوج منها عرفيا.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سائق قتل سيدة والقى جثتها في منطقة زهراء المعادي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.