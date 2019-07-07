مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط هاربين من أحكام قضائية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط هاربين من أحكام قضائية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة، اليوم، في مجال المرافق عن ضبط 70 كرسي – 9 شمسية – 2 برويطة – 30 سيخ حديد – 50 لوح خشب – 20 قلب شيشة – 7 استاند – 5 ميزان – وبلغ الإجمالي 194 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال البحث الجنائي تم تنفيذ 6 أحكام جزئية – وضبط 46 إشتباه – جناية، خيال وجمال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

