مصر | النطق في جلسة علنية.. حضور إعلامي مكثف قبل الحكم على متهمي "التخابر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النطق في جلسة علنية.. حضور إعلامي مكثف قبل الحكم على متهمي "التخابر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قاعة المحكمة، مقر انعقاد الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضورا إعلامياً مكثفا قبل النطق بالحكم على المتهمين بـ"التخابر مع دولة أجنبية".

وحضر عدد من الصحفيين ووكالات الأنباء العربية ومصورى الصحف وجميع المواقع الإلكترونية وكاميرات المواقع لتغطية جلسة النطق بالحكم بجلسة علنية.

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الجدير بالذكر أن المحكمة قد نظرت جميع جلسات المحاكمة في جلسات سرية بدءاً من شهر يونيو 2018 ومنعت الصحفيين من الحضور وتغطية الجلسات.

ويصدر الحكم المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.

ومن المنتظر أن تكشف هيئة المحكمة ملابسات القضية، وعدد المتهمين وإزاحة الستار عن الدولة الأجنبية بالتخابر.