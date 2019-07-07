مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما في أكبر قضية إتجار بالعملات الأجنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما في أكبر قضية إتجار بالعملات الأجنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت اليوم الأحد، محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أولى جلسات محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهم محبوسا في أكبر قضية إتجار بالعملات الأجنية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي، لجلسة 4 أغسطس؛ لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الاجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم واكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم احالة اوراق القضية الي محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

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وتبين من ملف أوراق القضية، أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال أوراق القضية، عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.