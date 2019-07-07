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السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في شقيقة محافظ البنك المركزي

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد طارق أحمد رشدي للتعزية في وفاة منى حسن عامر، شقيقة محافظ البنك المركزي التي توفيت صباح الخميس الماضي، وأقيم العزاء مساء السبت بمسجد عمر مكرم.

كما أوفد السيسي، العميد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم للتعزية في وفاة أركان حرب متقاعد وجيه الليثي.

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