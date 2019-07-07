شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على ربط موازنات الهيئات العامة بالسنة المالية 2019/ 2020 (النص الكامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر، صباح اليوم، عددا من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط عدد من موازنات الهيئات العامة بالسنة المالية 2019/2020. Advertisements جاءت القرارات تخص 10 من الهيئات العامة منها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة وغيرها. وللاطلاع على نص القرارات:

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