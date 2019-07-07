شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد منسي في ذكراه الثانية: «الذكريات المؤلمة والأحزان بتعيد نفسها كل يوم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدثت منار سليم، أرملة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، في الذكرى الثانية لاستشهاد زوجها، في «معركة البرث»، الشهيرة في شمال سيناء.
وقالت في اتصال هاتفي مع إكسترا نيوز: «أنا مش قادرة أستوعب إنه عدى سنتين كاملين على واقعة استشهاد منسي، الموضوع لسه كأنه النهاردة أو أمبارح، الذكريات المؤلمة والأحزان بتعيد نفسها كل يوم، الحمدلله على كل شيء.».
وتابعت أنها كانت تنتوي أن تغلق هاتفها، ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، قائلة: «كفايا الأحزان اللي في القلب.. مش عاوزة حاجة تفكرني».
وعن تكريم الدولة المصرية للشهيد منسي، قالت: «الدولة تكرم شهداءها ولم تنساهم أبدًا منذ حروب 1973، 1967 الجيش طول عمره عنده أخوة وترابط وتلاحم، دول أخوات وبيعيشوا مع بعض، الدولة علت اسم منسي وكرمته، فالقوات المسلحة بكافة أطيافها من القادة الكبار وحتى المجندين الصغار بتخلد أسماء شهدائها»..
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