شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تذكارية للسيسي مع قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقطت صورة تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قبيل بدء القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر.

ويترأس الرئيس القمة، التي تعد ذات أهمية خاصة، حيث تشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.