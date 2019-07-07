شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد محمد بركات على مدرسة بمسقط رأسه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد أحمد إسماعيل بركات على مدرسة «تل مفتاح» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.

وقال محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء.

كانت أسرة الشهيد تقدمت بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على المدرسة، وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أبو حماد وموافقة مديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة أصدر المحافظ قرارًا بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة المذكورة.