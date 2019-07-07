شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تسعى لرفع حصة مصر من السياحة الفيتنامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والقطاع الخاص يسعون لرفع حصة مصر من حجم حركة السياحية الفيتنامية.

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وأوضحت غرفة شركات السياحة، في بيان صحفي، أنه طبقا لإحصائية وزارة السياحة، فقد زار مصر عدد 13 ألف سائح فيتنامي لمصر خلال عام 2018، والمعروف أن عدد السائحين الفيتناميين حول العالم يتراوح بين 4 مليون إلى 4 مليون ونصف مليون سائح، من أصل 86 مليون نسمة، 60% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة وهي الفئة العمرية المستهدفة.

وتابعت «غرفة الشركات» أنه في إطار اهتمام مجلس إدارة الغرفة بالتواصل مع كافة الجهات لفتح أسواق سياحية جديدة، فقد تم عقد لقاء بمقر السفارة الفيتنامية بالقاهرة بحضور السفير الفيتنامي وعماد حسين، مستشار وزيرة السياحة لشؤون البيئة، ومحمد فاروق، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون لتنمية السياحة البينية بين البلدين، ويعد من أهم الموضوعات التي تم طرحها على طاولة النقاش كيفية الترويج للمنتج السياحي المصري بفيتنام لزيادة عدد السائحين الفيتناميين لمصر، وقد تم عقد هذا اللقاء بناء على الدعوة الموجهة من سفارة فيتنام لرئيس مجلس إدارة الغرفة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السياحة، كما تم طرح دراسة تشغيل خطوط طيران منتظمة بين البلدين.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تنظيم ورشة عمل تضم أكبر شركات السياحة المصرية والفيتنامية للعمل على زيادة حركة التبادل السياحي بين الجانبين، والتنسيق مع الشركة الوطنية «مصر للطيران» فيما يخص إمكانية تشغيل خط بين القاهرة وهانوي.