شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتفقد مشروعات حماية أسوان من السيول واستعدادات السد العالي للفيضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة أسوان اليوم لتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول التي تنفذها الوزارة بوادي عبادي، ضمن منظومة الحماية التي تستهدفها الوزارة لحماية محافظة أسوان من أخطار السيول.

وتفقد وزير الري خلال جولته مفيض طوارئ السد العالي ومدى جاهزية بوابات المفيض لاستقبال الفيضان الجديد للعام المائي 2019/2020، كما شهدت الجولة تفقد أعمال التطوير بمنطقة رمز السد العالي ومدى جاهزيته لاستقبال ضيوف مصر من الأجانب والمصريين والاستعداد للموسم السياحي 2019/2020، وكذلك أعمال المعالجة البيئية للصرف الصحي بمنطقة الرمز بالسد العالي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أعمال الحماية من السيول تشمل تنفيذ سد و ٣ حواجز و٣ بحيرات بطاقة تخزينية تصل إلى ٢٥ مليون متر مكعب بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، مُوضحًا أن كميات الحفر التي استهدفتها الأعمال بلغت ٧ مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم الركام المستخدم في بناء السدود قرابة الـ ٢٠٠ الف متر مكعب.

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وأضاف الوزير أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بمحافظة أسوان خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغت قرابة ٧٠٠ مليون جنيه، حيث تنوعت الأعمال ما بين أعمال حماية من أخطار السيول، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكتي الترع والمصارف، فضلا عن فوائد أعمال الحماية الجارية بوادي عبادي طريق ادفو مرسى علم.

ولفت «عبدالعاطي» أن منظومة الحماية بوادي عبادي بسعة تخزينية ٤.٥ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى حاجز توجيه بارتفاع تسعة أمطار وطول ٣٨٠ مترًا، بسعة تخزينية ١٠.٥ مليون مكعب، حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو ١١٥ مليون جنيه، تحقق المزيد من الاستقرار في مناطق مشروعات الحماية من مخاطر السيول.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بقيمة تجاوزت ٦٥٠ مليون جنيه حتى عام ٢٠٢١ تتنوع ما بين سدود إعاقة وبحيرات صناعية، ضمن خطة الدولة لحماية الاستثمارات والمنشآت التي تهددها السيول والاستفادة من الموارد المائية الناتجة عن مشروعات حصاد أمطار السيول.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير أعمال إنشاء كوبري بديل للكوبري المار أعلى خزان أسوان، والجاري العمل به من خلال وزارة النقل (النيل العامة لإنشاء الطرق (الجزء الشرقي) – المقاولون العرب (الجزء المعلق) – شركة النيل العامة للطرق والكباري (الجزء الغربي).

وتابع أعمال التطوير بمتحف النيل بأسوان وعملية المسرح المكشوف بالمتحف، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس بتطوير متحف النيل ليكون مركزًا ثقافيًا إفريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية. ووجه «عبدالعاطي» بسرعة إنجاز أعمال التطوير والالتزام بالجدول الزمني الموضوع للانتهاء من الأعمال المطلوبة.