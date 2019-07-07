شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تصف مبارة المنتخب بـ«الفضيحة» وتطلب تقرير «المركز للمحاسبات» حول الإنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء حول خروج المنتخب الوطني لكرة القدم من بطولة الامم الأفريقية المُقامة في القاهرة، بعد ما وصفته بمشهد الفضيحة في ستاد القاهرة أمس.

وقالت «طلعت»، في بيانها، إن أداء المنتخب تسبب في حالة من الإحباط بين جماهير الشعب المصري الذين وقفوا وراء المنتخب بالملايين وقدموا نموذجا رائعا في الرقى والتحضر أبهر العالم منذ بداية البطولة لكن أداء المنتخب الوطني لم يكن على قدر المسؤولية.

وطالبت سحر طلعت بمعرفة أسباب انهيار منظومة كرة القدم المصرية حتى نتمكن من معالجة الموقف في أسرع وقت ممكن، وأيضا حجم الإنفاق على المنتخب الوطنى لإعداده للبطولة الحالية مع بيان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحديد المعايير الفنية التي تم الاستناد إليها في اختيار الجهاز الفنى للمنتخب وحجم الأموال المنفقة.