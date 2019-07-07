شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران في جراحة القلب والصدر والتجميل بمستشفى كوبري القبة والجلاء العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، الخبير العالمي الدكتور هشام الصيفي، أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة كاليفورنيا بأمريكا، وذلك في الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2019، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، الأستاذ الدكتور ماورو كاسيسي، خبير جراحات القلب والصدر وصمامات القلب والشرايين التاجية خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو 2019.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.