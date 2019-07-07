شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أجندة 2063 تحمل مستقبلا مشرقا لقارتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر (نيامي) برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

يشارك في الدورة الـ 12 للقمة الأفريقية الاستثنائية، قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى غد (الاثنين).

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته في افتتاح القمة الأفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر (نيامي) على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنئ أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وقال السيسي: «علينا أن ندرك أن الطريق لايزال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا»، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة.

وأضاف الرئيس السيسي أن تحقيق الاستفادة الفعلية من هذه الاتفاقية يتطلب ضرورة الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار لتحقيق آمال شعوبنا في التنمية والازدهار، منوها بضرورة تطوير البنية التحتية باعتبارها أمرا لا مفر منه.