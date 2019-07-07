شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض»: إعادة محاكمة المتهمين في «ميدان الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، بقبول طعن المتهمين في قضية «ميدان الشهداء» في حلوان، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 10 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.