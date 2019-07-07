شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يطالب المحافظين بالمتابعة الميدانية لضبط المخالفين بعد زيادة الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي متابعة سير الأوضاع في كافة المحافظات، عقب إعلان وزارة البترول، الجمعة، الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

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ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل الغرفة علي مدار الساعة والتواصل مع المحافظات بصورة مستمرة لمتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوى تواجه المواطنين والتأكد من مدى التزام سائقى السيرفيس والنقل العام بالمحافظات بالتعريفة الجديدة التى تم تحديدها.

وأوضح شعراوي أن جميع محطات الوقود بالمحافظات تعمل بشكل طبيعى، وأن جميع المنتجات البترولية متوفرة بكافة المنافذ وفقاً للأسعار الجديدة.

وطالب الوزير من المحافظين بمواصلة المتابعة الميدانية لمواقف السيارات والمخابر والتسوق للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين.