شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية في النيجر برئاسة السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية التي تستضيفها العاصمة نيامي. يذكر أن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.

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