شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع التعريفة الجديدة بموقف الجيزة بعد رفع أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، موقف السيارات بميدان الجيزة للاطمئنان على سير العمل بالتعريفة الجديدة بعد تطبيقها عقب إعلان وزارة البترول رفع أسعار الوقود.

ووجه شعراوي بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب في مكان ظاهر بالموقف مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، مُشددًا على ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس متضمناً خط السير والأجرة المحددة.

وحذر الوزير من محاولة بعض قائدى سيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية وقيام بعض السائقين بتقطيع المسافات، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحسم مع أي شكاوى.

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وحرص الوزير خلال الجولة على لقاء عدد من المواطنين وأيضًا السائقين واستفسر منهم عن مدى الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة مطالب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يخالف الإلتزام بالتعريفة الجديدة .

وأشاد بالدور المتميز الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ورجال المرور لمتابعة انتظام وإلتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، كما قدم الوزير الشكر للسائقين الملتزمين لإستجابتهم وإلتزامهم بتطبيق التعريفة المقررة.

في سياق متصل، تواصل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لليوم الثالث على التوالي متابعة سير الأوضاع في كافة المحافظات عقب إعلان وزارة البترول الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية.

ووجه الوزير المحافظين بمواصلة المتابعة الميدانية لمواقف السيارات في جميع المحافظات والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، لافتا أن العمل مُستمر في الغرفة على مدار الساعة لمتابعة أي مشكلات أو شكاوى تواجه المواطنين وحلها فورًا.

وزير التنمية المحلية يتابع تطبيق تعريفة السيارات الجديدة بموقف الجيزة

وزير التنمية المحلية يتابع تطبيق تعريفة السيارات الجديدة بموقف الجيزة

وزير التنمية المحلية يتابع تطبيق تعريفة السيارات الجديدة بموقف الجيزة

وزير التنمية المحلية يتابع تطبيق تعريفة السيارات الجديدة بموقف الجيزة

وزير التنمية المحلية يتابع تطبيق تعريفة السيارات الجديدة بموقف الجيزة