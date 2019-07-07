شكرا لقرائتكم خبر عن غضب برلماني ومطالب باستدعاء وزير الرياضة والتحقيق في «فساد» اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد البرلمان، الأحد، حالة من الغضب ضد اتحاد الكرة، وتقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة طالبوا فيها بالتحقيق في «وقائع الفساد في الجبلاية».

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه حذر من قبل من فساد الرياضة، خاصة اتحاد الكرة بعد النتائج المخيبة والفضيحة التي حدثت في روسيا 2018، وإنه طالب وقتها باستقالة الاتحاد وهو ما لم يحدث، مُشيرًا إلى أن عدم المحاسبة هو ما أوصلنا لتلك النتائج في بطولة أفريقيا 2019. وطالب بضرورة المحاسبة في تهم الفساد والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالاستقالة.

وأضاف «وهدان»، في بيان له، أنه الآن يتكرر الفشل والفساد من أعضاء الجبلاية، ولابد هذه المرة من محاسبة حقيقية عن كل الفشل وعن حالة الحزن التي تعرض لها الشعب المصري، وعن الإخفاق في كل شيء سواء في اختيار المدرب وحصوله على أعلى راتب في أفريقيا - 106 ألف دولار أي ما يعادل مليون و700 ألف جينه مصري شهريًا - وفي المجاملات لبعض اللاعبين أو فيما حدث داخل معسكر المنتخب واستبعاد اللاعب عمرو وردة ورجوعه مرة أخرى.

وشدد وكيل النواب على أن مسؤولي الدولة عن الرياضة عليهم دور كبير في كشف فساد قطاع الرياضة، من خلال تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة، فهم ليسوا أعلى من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذي قُدم للمحاكمة في بلده سويسرا، مضيفا أن محاسبة هؤلاء هو من أجل إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية، حسب قوله.

وتقدم النائب عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل حول إهدار المال العام داخل منظومة كرة القدم فى مصر، مطالبًا بضرورة محاسبة المقصرين.

وأضاف النائب: استنادًا إلى المادة (134) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير الشباب والرياضة، حول ما حدث ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر.

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وتابع: بالرغم من تقديم جميع التسهيلات، والدعم الشعبي والرسمي ماليًا ومعنويًا لمنظومة كرة القدم فى مصر، ممثلة فى الاتحاد المصري لكرة القدم، لإنجاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر، إلا أنه ظهرت مشاكل تنظيمية، وإهدار للمال العام فى منظومة بيع التذاكر بالسوق السوداء، بالإضافة الى قصور فى التنظيم بالرغم من وجود شركة منظمة لعمليات بيع التذاكر بشكل الكتروني، عن طريق بطاقات الرقم القومي والـ ID الإلكتروني لكل مشجع، كما تحمل المواطنين أعباء ضخمة بشراء تذاكر مرتفعة الثمن وتحميل عدد من الهيئات بشراء التذاكر دون عائد”.

وقال: شاب منظومة اتحاد الكرة الكثير من الملاحظات بدأت مع خروج منتخب مصر الأول من الدور الأول بكأس العالم الصيف الماضي وما شاب رحلة المنتخب من وجود إهدار للمال العام وعدم وجود تنظيم والمشاكل التى حدثت مع اللاعبين مما أثر على سمعة مصر والكرة المصرية والخروج بشكل هزيل، حيث طالبت فى حينه في بيان عاجل بضرورة محاسبة المقصرين.

وطالب النائب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان باستدعاء وزير الشباب والرياضة وإحالة الأمر إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعقد جلسة خاصة للوقوف على ما يحدث بمنظومة اتحاد الكرة ومحاسبة أي مقصر.

وأكد ضرورة محاسبة أي مقصر أو إهدار للمال العام المصري وضرورة معالجة القصور التنظيمية بالبطولة الأفريقية، والتى مازالت مستمرة فى بلادنا والتى سوف تنتهي نهاية شهر يوليو الجاري.

ومثله، طالب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في طلب إحاطة بالتحقيق في أسباب الأداء المتواضع لمنتخب الفراعنة في هذه البطولة التي نجحت فيها الدولة في توفير جميع الإمكانيات للمنتخب.

وطالب بمحاسبه المسؤول عن ضياع حلم البطولة خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة ؟

وعلى ذات الوتيرة، قدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء حول خروج المنتخب، بعد ما وصفته بـ«مشهد الفضيحة» في استاد القاهرة أمس.

وطالب النائب اللواء عماد محروس بالتحقيق العاجل مع جميع المسؤولين في اتحاد كرة القدم بعد الخروج المؤسف لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته من منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شئ.