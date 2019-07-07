الرئيس السيسى يصدق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 102 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب. وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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