شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انطلق التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة أمس، ينشر "الخليج 365"، الخطوات الصحيحة للتسجيل بهذه الاختبارات:

1ـ يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكترونى ثم صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2ـ التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس.

3ـ تظهر خانة البيانات الشخصية وتتضمن:

(رقم الجلوس - اسم الطالب

الرقم القومى – المحافظة

– الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

– المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية").

4ـ على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة به.

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5ـ تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات

والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

6ـ يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سيتوجه فيه إلى الكلية.

7ـ اختبار قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

8ـ عقب الانتهاء من التسجيل يطبع الطالب إيصالا يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها

ـ والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

9ـ تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

10ـ تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة لها على موقع التنسيق الإلكترونى.

11ـ يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.

12ـ لا يسمح للطالب الراسب فى اختبارات القدرات بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

13ـ لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.