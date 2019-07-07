شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجى من جميع السلع الأساسية يكفى لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 شهور، كما أن المخزون الاستراتيجى من القمح 4.5 أشهر، حيث تم شراء كميات قمح محلى من الموردين تقرب من 3 ملايين و260 ألف طن حتى الآن جانب ما تم استيراده من قمح مستورد من الخارج من مناشئ مختلفة.

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جاء ذلك على هامش حفل توقيع عقود لإنشاء مناطق تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية بين وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلى عدد من الشركات التجارية والاستثمارية وبعض المحافظات.

وأضافت الوزارة أن المخزون الاستراتيجى من زيت الطعام يكفى 3 أشهر بينما المخزون الاستراتيجى من الأرز يكفى حتى منتصف أكتوبر المقبل كما أن الموسم الجديد للأرز سيبدأ فى 15 سبتمبر القادم بجانب أن الوزارة طرحت كيلو المكرونه بـ 725 قرشا بدلا 8 جنيهات على بطاقات التموين.