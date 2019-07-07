شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يسرقون 450ألف جنيه من مكتب بريد القلج على طريقة "لصوص لكن ظرفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرق مجهولون، اليوم الأحد، مكتب بريد القلج، دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين سرقة مبلغ 450 ألف جنيه، وجارى استجواب عدد من المشتبه فيهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامى مأمور مركز الخانكة، يفيد بسرقة مكتب بريد قرية القلج، وانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن الجناة أحدثوا كسرًا فى حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، والذى هو نفسه حائط مكتب البريد وسرقوا مبلغ 450 ألف جنيه.

جرى التحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الحادث وتفريغها للوصول للجناة أو أى دليل يرشد عنهم، كما يتم استجواب عددًا من المشتبه فيهم من أرباب السوابق والمسجلين لفحص علاقتهم بالحادث، وسؤال العاملين بالمكتب عن أى معلومات تخص الحادث.

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كما تجرى الأجهزة الأمنية، تحقيقات موسعة مع الموظفين بالمكتب وموظفى جراج الوحدة المحلية؛ لتحديد كيفية وصول الجناة لداخل الجراج وارتكاب جريمتهم، وتكثف جهودها لضبط الجناه.