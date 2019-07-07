شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 5 معلومات عن امتحان الفرصة الثانية تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم،21 يوليو الجارى موعد انطلاق امتحانات الفرصة الثانية "الدور الثانى" لطلاب الصف الأول الثانوى العام، الخليج 365 يقدم فى 5 معلومات أبرز استعدادات الوزارة للامتحان. ”الخليج 365” يقدم فى 5 معلومات أبرز استعدادات الوزارة عن الامتحان. 1- الامتحان يعقد ورقيا للطلاب، ويبدأ 21 يوليو الجارى. 2- الطلاب يمتحنون فى مدارسهم التابعين لها والإدارة التعليمية. Advertisements 3- الامتحان لجميع الطلاب خدمات وسجون ومنازل تعقد فى الفترة الصباحية. 4- الامتحان سيكون فى شكل كراسة امتحانية يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة. 5- سوف يحصل الطالب على رقم جلوس وتحدد له لجنة امتحان يؤدى فيها اختبار الفرصة الثانية.

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