شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الأيام القليلة القادمة، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بعد عام طويل مليء بالأحداث والوقائع، وفى هذا الإطار تروج الكثير من المواقع بعض المعلومات الخاطئة والشائعات حول النتيجة.
ويقدم "الخليج 365" أبرز هذه الشائعات، التى يجب على الطالب عدم تصديقها، وهى:
- تسريب النتيحة من داخل الكنترولات قبل اعتمادها رسميا.
- تعديل النتيجة والتى تروجها صفحات الغش وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
- إعلانها قبل يوم 15 يوليو الجارى حيث تعتمد بعد هذا التاريخ.
- تبديل كراسات إجابة داخل الكنترولات فهذا الخطأ وارد ولكن من الصعب حدوثه لوجود ضوابط صارمة فى عملية التصحيح ورصد الدرجات.
- انخفاض المجاميع بسبب سهولة الامتحانات، فالبعض يعتقد أنه نظرا لسهولة امتحانات الثانوية العامة ستقل المجاميع وهذا أمر غير صحيح لأن كل طالب يحصل على درجته التى يستحقها وفق توزيع الدرجات بنموذج الإجابة.
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