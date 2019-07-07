شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الأيام القليلة القادمة، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بعد عام طويل مليء بالأحداث والوقائع، وفى هذا الإطار تروج الكثير من المواقع بعض المعلومات الخاطئة والشائعات حول النتيجة.

ويقدم "الخليج 365" أبرز هذه الشائعات، التى يجب على الطالب عدم تصديقها، وهى: